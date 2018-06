London (SID) - Für Chelseas Teammanager Jose Mourinho wird die Luft immer dünner, doch das Enfant terrible freute sich erst einmal auf den freien Tag am Mittwoch. "Ich brauche keine Rückendeckung. Meine Gesamtsituation ist fantastisch. Ich kann jede Nacht gut schlafen", sagte der 52-Jährige nach dem 4:5 im Elfmeterschießen des englischen Fußball-Meisters im League Cup bei Stoke City.

Die englische Presse sieht den Portugiesen nach der vierten Pleite des kriselnden Londoner Klubs in den vergangenen sieben Pflichtspielen allerdings in der Bredouille. "Auf Wiedersehen Mourinho?", schrieb die Daily Mail. "Noch mehr Elend für Mourinho", ergänzte der Telegraph und brachte bereits mögliche Nachfolger für den Star-Trainer ins Spiel. Darunter unter anderem Diego Simeone, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti und - natürlich - Pep Guardiola.

Am kommenden Samstag kommt es in der Liga zum Aufeinandertreffen zwischen "The Special One" Mourinho und dem FC Liverpool mit "The Normal One" Jürgen Klopp. Viele Ausrutscher wird sich Mourinho, der zuletzt immer wieder mit Eskapaden und Schiedsrichterkritik auffiel, wohl nicht mehr leisten können. Auch wenn eine mögliche Abfindung für Klub-Boss Roman Abramowitsch alles andere als billig sein dürfte.

Allerdings: In der Liga liegt Chelsea nur auf Platz 15, bereits elf Punkte hinter den beiden Topteams Manchester City und dem FC Arsenal. Und zudem droht der Ausfall von Topstürmer Diego Costa. Der Spanier wurde gegen Stoke verletzt ausgewechselt. Ein Einsatz gegen Liverpool ist fraglich.

Ebenfalls ausgeschieden ist auch der FC Arsenal, allerdings schonte Teammanager Arsène Wenger neben dem deutschen Weltmeister Mesut Özil gleich eine ganze Reihe von Stammspielern und gab beim 0:3 beim Zweitligisten Sheffield Wednesday dem Nachwuchs eine Chance. Ohne Erfolg.

"Unsere Konzentration liegt auf der Liga", sagte Wenger. Doch auch er musste personelle Rückschläge hinnehmen. Alex Oxlade-Chamberlain und Theo Walcott verletzten sich und verließen vorzeitig den Platz.