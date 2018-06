Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss auch in den kommenden Wochen auf Stürmer Aron Jóhannsson (24) verzichten. Der US-Nationalspieler, der den Hanseaten bereits seit dem siebten Spieltag aufgrund einer Nerven-Irritation im Bereich der rechten Hüfte fehlt, wurde am Mittwoch in Berlin operiert.

"Wir haben die konservativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft und konnten damit leider nicht nachhaltig Schmerzfreiheit erzielen", sagte Werders Mannschaftsarzt Philip Heitmann. Jóhannsson wird in den kommenden Tagen nach Bremen zurückkehren und dort seine Reha aufnehmen.