Berlin (dpa) - Bewegung ist gefragt - auf Straßen und Schienen und zum Beispiel auch auf dem Arbeitsmarkt. Wie mobil die Menschen in Deutschland sind, stellt das Statistische Bundesamt in Berlin in seinem Jahrbuch 2015 vor. Dabei geht es um Pendler in Bussen und Bahnen oder die Bedeutung des Autos - aber auch um Umzüge zwischen den Bundesländern. Darlegen wollen die Statistiker ebenfalls die durchschnittlichen Ausgaben der Bundesbürger für das Verreisen und die mobile Internetnutzung.

