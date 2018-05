London (AFP) Nach einem Jahr in Haft soll ein in Saudi-Arabien inhaftierter Brite binnen einer Woche freikommen. Dies teilte der britische Außenminister Philip Hammond am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem saudiarabischen König Salman in Riad mit. Zuvor hatte sich der britische Regierungschef David Cameron in einem Brief an die Regierung in Riad für die Freilassung des 74-jährigen Karl Andree eingesetzt, dem nach einem Jahr in Haft noch 350 Peitschenhiebe drohten.

