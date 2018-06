London (AFP) Angesichts des dramatisch gesunkenen Ölpreises gibt der britisch-niederländische Energieriese Shell ein aufwändiges Projekt zur Gewinnung von Öl aus Ölsand auf. Das Unternehmen habe unter anderem die Kosten des Projekts in Carmon Creek im Westen Kanadas noch einmal auf den Prüfstand gestellt und sei zu dem Schluss gekommen, dass es nicht mehr ins derzeitige Portfolio passe, erklärte Shell am Dienstagabend. Neben dem derzeit niedrigen Ölpreis nannte der Konzern eine schwierige infrastrukturelle Anbindung Kanadas an die Rohstoffmärkte als Begründung.

