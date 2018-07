Teheran (AFP) Nach langem Widerstand der USA wird Teheran direkt in die diplomatischen Bemühungen um einen Ausweg aus der Syrien-Krise eingebunden: Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sei zu einem Treffen mit seinen Kollegen aus den USA, Russland, Saudi-Arabien und der Türkei Ende der Woche in Wien eingeladen worden, und er "wird teilnehmen", sagte Außenamtssprecher Arsieh Afcham am Mittwoch dem iranischen Staatsfernsehen. Wann genau Sarif nach Wien reist, ließ er zunächst offen.

