Doha (AFP) An der Zwangslage zehntausender Gastarbeiter in Katar wird die am Dienstagabend gebilligte Reform des Arbeitsrechtes nach Ansicht von Menschenrechtsaktivisten nichts ändern. "Offenbar brauchen Beschäftigte weiterhin die Erlaubnis ihres Arbeitgebers, um das Land verlassen zu können", kritisierte Nicholas McGeehan von Human Rights Watch am Mittwoch. Der Emir habe eine "Chance vertan", klagte auch der Katar-Beauftragte von Amnesty International, Mustafa Kadri. "Wir begrüßen den Versuch einer Reform, aber wir brauchen mehr."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.