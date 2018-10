Bogotá (AFP) Nach ihrem tödlichen Angriff auf kolumbianische Sicherheitskräfte hält die Guerillagruppe ELN zwei Soldaten in Gefangenschaft. Die Männer seien bei der Attacke am Montag im Osten des Landes entführt worden, sagte Verteidigungsminister Luis Carlos Villegas am Dienstag (Ortszeit). Er bekräftigte, die Armee werde ihren Kampf gegen die ELN fortsetzen.

