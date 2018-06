Berlin (dpa) - Einen Tag nach der CSU hat auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière das Verhalten Österreichs in der Flüchtlingskrise kritisiert. In den vergangenen Tagen seien die Flüchtlingszahlen sehr stark angestiegen, sagte de Maizière. Es sei nur mit äußerster Anstrengung gelungen, die Asylbewerber aufzunehmen. Dabei sei das Verhalten Österreichs nicht in Ordnung gewesen: Flüchtlinge seien ohne jede Vorwarnung nach Eintritt der Dunkelheit und ohne jede Vorsorge an die deutsche Grenze gefahren worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.