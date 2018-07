Roskilde (dpa) - Die kalifornische Rockband Red Hot Chili Peppers kehrt zwei Jahrzehnte nach ihrem erstem Auftritt in Roskilde auf die Bühne des legendären dänischen Festivals zurück.

Die Musiker gehörten zu den Haupt-Acts für 2016 (25.6.- 2.7.), verrieten die Organisatoren des Roskilde Festivals am Mittwoch.

Zu den bekanntesten Songs der Red Hot Chili Peppers, die seit über 30 Jahren im Musikgeschäft sind, gehören "Scar Tissue", "Give it Away" und "Californication". Im kommenden Jahr veröffentlicht die US-Band ihr elftes Studioalbum, das erste seit "I'm With You" 2011. In diesem Jahr hatten unter anderem der Ex-Beatle Paul McCartney und der US-Sänger Pharrell Williams ("Happy") den Besuchern des traditionsreichen dänischen Festivals eingeheizt.