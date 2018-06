Jerusalem (AFP) Das israelische Parlament hat für die Einführung eines verpflichtenden Arabisch-Unterrichts von der Grundschule an gestimmt. Die Knesset stimmte in Anwesenheit von rund der Hälfte der Abgeordneten am Mittwoch in erster Lesung einstimmig für den Gesetzesentwurf. Dieser wird nun in den Ausschüssen beraten, bevor er erneut ins Plenum kommt. Der Abgeordnete der rechten Likud-Partei Oren Hasan, der den Gesetzesentwurf eingebracht hatte, sagte, er solle den arabischen Israelis, die seit langem über Diskriminierung klagen, die Hand reichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.