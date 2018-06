Jerusalem (AFP) Wie schon in den vergangenen Tagen haben sich die politisch motivierten Gewaltakte von Palästinensern gegen Israelis am Mittwoch auf den Großraum Hebron konzentriert. Am Nachmittag habe ein Mann an einem Kontrollposten in der Großstadt im südlichen Westjordanland ein Messer gezückt und wurde mit Schüssen abgewehrt, bevor er zustechen konnte, teilte die Armee mit. Die israelische Polizei bestätigte den Tod des Angreifers.

