Kathmandu (AFP) In Nepal übernimmt zum ersten Mal eine Frau das höchste Staatsamt: Das Parlament in Kathmandu wählte die kommunistische Abgeordnete Bidhya Bhandari am Mittwoch mit 327 zu 214 Stimmen zur neuen Präsidentin. Sie setzte sich gegen einen Kandidaten der Kongresspartei durch. Der Präsident des Himalaya-Staates hat vor allem repräsentative Aufgaben.

