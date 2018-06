Madrid (AFP) Im Zuge der Abgasmanipulationen muss Volkswagen auch in Spanien mit juristischen Konsequenzen rechnen. Ein Richter des Nationalen Gerichtshofs kündigte am Mittwoch in Madrid Ermittlungen gegen den Autobauer an. Es gehe dabei um möglichen Betrug, negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Verletzung von Verbraucherschutzstandards in Spanien. Der Richter forderte Volkswagen auf, Dokumente zur Aufarbeitung der Affäre einzureichen.

