Kansas City (SID) - Die Kansas City Royals haben nach einem wahren Kraftakt den Auftakt der 111. World Series in der Major League Baseball (MLB) für sich entschieden. Das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri gewann Spiel eins der best-of-seven-Serie im heimischen Stadion nach 14 Innings und 5:09 Stunden mit 4:3 gegen die New York Mets. Spiel zwei steht in der Nacht zu Donnerstag ebenfalls in Kansas City an (1.00 Uhr/Sport1 US).

"Dass wir uns durch dieses Spiel gemüht haben und es dann noch im 14. Inning gewonnen haben, war schon groß", sagte Royals-Manager Ned Yost, dessen Team bereits mit 1:3 zurücklag: "Zwei Dinge gibt es, die man in Spiel eins einer World Series nicht haben will - 14 Innings und eine Niederlage."

Es war das zweitlängste Match in der Geschichte der World Series. Nur zwei weitere Spiele in der langen Tradition der Entscheidungsserie gingen ebenfalls über 14 Innings: 1916 besiegten die Boston Red Sox mit dem legendären Babe Ruth die Brooklyn Robins nach 2:32 Stunden, 2005 gewannen die Chicago White Sox im längsten World-Series-Spiel der Geschichte nach 5:41 Stunden 7:5 gegen die Houston Astros.

In Kansas City hatte es nach den neun regulären Innings 3:3 gestanden, ehe schließlich Alcides Escobar der entscheidende Run gelang. Die Royals, die seit 1985 auf einen Titel warten, hatten im Vorjahr die World Series mit 3:4 gegen die San Francisco Giants verloren. Damals hatten die Royals allerdings das Auftaktspiel verloren.

Die Mets, deren letzter World-Series-Erfolg ebenfalls rund drei Jahrzehnte zurückliegt (1986), zeigten sich nach der Auftaktpleite selbstkritisch. "Wir müssen einfach unseren Job besser erledigen", sagte Manager Terry Collins.