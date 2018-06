Ankara (AFP) Der Anschlag in Ankara mit mehr als hundert Toten ist nach Erkenntnissen der türkischen Staatsanwaltschaft von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien in Auftrag gegeben worden. Eine Gruppe in der türkischen Provinz Gaziantep im Südosten des Landes habe den Anschlag geplant, nachdem sie "direkte Anweisungen" von der IS-Organisation in Syrien erhalten habe, teilte die Staatsanwaltschaft in Ankara am Mittwoch mit.

