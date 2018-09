Würzburg (AFP) Die rund 20 Millionen Rentner in Deutschland können sich auf einen kräftigen Zuwachs ihrer Bezüge einstellen. Die Rentenerhöhung werde im kommenden Jahr voraussichtlich in der Größenordnung von vier bis fünf Prozent legen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung, Alexander Gunkel, am Mittwoch in Würzburg. Klarheit über den Anstieg zum 1. Juli 2016 werde es aber erst im Frühjahr geben. Der Beitragssatz werde im kommenden Jahr bei 18,7 Prozent bleiben, mit einer Anhebung sei erst im Jahr 2021 zu rechnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.