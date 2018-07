Kiew (AFP) Bei der Kommunalwahl in der Ukraine ist der prorussiche Bürgermeister der Hafenstadt Odessa nach Angaben der örtlichen Behörden im Amt bestätigt worden. Stadtoberhaupt Gennadi Truchanow habe bei der Abstimmung am Sonntag 52,9 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission am Mittwoch mit. Der von Präsident Petro Poroschenko unterstützte Deutsch-Ukrainer Sascha Borowik landete demnach mit 25,7 Prozent auf dem zweiten Platz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.