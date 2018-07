Bremen (dpa) - Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 281 bei Bremen einen Unfall verursacht, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Laut Polizei fuhr der 59-Jährige an der Anschlussstelle Bremen-Neustadt verkehrt auf die Autobahn und kollidierte dabei mit einem Auto. Zwei weitere Pkw fuhren in die Unfallstelle. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht, die drei weiteren Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Die A281 vom Flughafen in Fahrtrichtung Bremen-Neustadt wurde komplett gesperrt.

