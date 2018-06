Washington (AFP) Die US-Polizei hat einen Mann festgenommen, der bis zu 10.000 Waffen bei sich gehortet hatte. In seiner Wohnung in der Kleinstadt Pageland im US-Bundesstaat South Carolina seien 7000 bis 10.000 Waffen, etwa 150 Kettensägen sowie 250 bis 300 ausgestopfte Jagdtrophäen gefunden worden, sagte Sheriff Jay Brooks dem örtlichen Fernsehsender WBTV am Dienstag. Es werde mehrere Tage brauchen, bis alles inventarisiert werden sei.

