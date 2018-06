Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank setzt den Rotstift an: Das größte deutsche Kreditinstitut kündigte am Donnerstag an, 9000 Arbeitsplätze zu streichen, davon 4000 in Deutschland. Bei externen Dienstleistern sollen demnach weitere 6000 Stellen wegfallen. Zudem will sich das Unternehmen aus zehn Ländern zurückziehen, wie aus den Details zur "Strategie 2020" hervorgeht. Bis 2018 sollen demnach 3,8 Milliarden Euro eingespart werden.

