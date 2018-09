Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank stellt sich auf weitere schwere Jahre ein. "Wir gehen nicht davon aus, dass 2016 und 2017 starke Jahre sein werden.

Die Kosten für Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Aufwendungen werden unsere Ergebnisse belasten", sagte der seit Juli amtierende Co-Chef John Cryan in Frankfurt.

"2018 dürfte ein entscheidendes Jahr für uns sein, bis dahin werden wir ein zufriedenstellendes Niveau bei den Gewinnen haben." Für das laufende Jahr deuten sich nach einem Rekordverlust im dritten Quartal rote Zahlen an.

Bis 2018 will der Dax-Konzern die Kosten erheblich drücken - unter anderem durch den Abbau tausender Arbeitsplätze, den Rückzug aus einzelnen Geschäftsfeldern und zehn Auslandsmärkten sowie einer Straffung des Filialnetzes. Zugleich will die Bank ihre Krisenpuffer stärken, sie strebt ab Ende 2018 eine harte Kernkapitalquote von mindestens 12,5 Prozent an.

Deutsche Bank zu Strategie 29.10.2015

Deutsche Bank zu Q3 29.10.2015

Deutsche Bank zu Q3/2015 7.10.2015

Botschaft Cryan an die Mitarbeiter 7.10.2015

Deutsche Bank zum Chefwechsel 7.6.2015

Zahlen und Fakten zur Deutschen Bank

Vorstand Deutsche Bank

Aufsichtsrat Deutsche Bank

Aktionärsstruktur Deutsche Bank

Deutsche Bank zum vorläufigen Jahresergebnis 2014 auf einen Blick

Geschäfts- und Zwischenberichte Deutsche Bank

Deutsche Bank zu neuer Strategie 24.4.2015

Deutsche Bank zu Details der neuen Strategie 27.4.2015

Informationen zur Deutsche-Bank-Hauptversammlung 2015

Deutsche Bank zum Kulturwandel

Neuer Wertekanon Deutsche Bank

Entwicklung Aktienkurs Deutsche Bank

Botschaft Cryan an die Mitarbeiter 1.7.2015

Botschaft Cryan an die Mitarbeiter 30.7.2015

Analystenschätzungen

Deutsche Bank zu Finanzzielen und Dividende 28.10.2015