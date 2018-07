Frankfurt/Main (dpa) - Mit drastischen Einschnitten will die Deutsche Bank wieder zurück in die Erfolgsspur: Tausende Mitarbeiter verlieren ihren Job, das Auslandsnetz wird ausgedünnt, die Aktionäre müssen erstmals in der Nachkriegsgeschichte auf eine Dividende verzichten. Konzernweit will die Deutsche Bank künftig mit gut 25 000 Stellen weniger auskommen - etwa einem Viertel weniger als die zuletzt über 100 000. Der größte Teil davon entfällt auf die Postbank, von der sich der Branchenprimus trennen will. Im Mutterhaus der Deutschen Bank werden unter dem Strich 9000 Arbeitsplätze abgebaut.

