Münster (AFP) Vor dem Landgericht Münster muss sich seit Donnerstag eine Frau wegen heimtückischen Mordes an ihren drei Kindern verantworten. Die heute 41-Jährige soll laut Anklage die Kinder im Alter von drei, vier und elf Jahren im Mai 2014 bei dem Versuch umgebracht haben, sich selbst zu töten. Die Kinder starben an Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Die Mutter selbst soll bei der Tat schwere Hirnschädigungen erlitten haben. Für den Prozess beraumte die Strafkammer insgesamt vier Verhandlungstage bis zum 19. November an.

