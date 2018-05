Karlsruhe (AFP) Gerichte müssen Urteile in Strafverfahren von hohem öffentlichen Interesse grundsätzlich an Medien herausgeben. Sie sind selbst dann dazu verpflichtet, wenn ein Urteil noch nicht rechtskräftig ist, wie das Bundesverfassungsgericht in einem am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss entschied. Anlass war die Klage der Handelsblatt GmbH auf Herausgabe eines Urteils gegen den früheren Thüringer Innenminister Christian Köckert (CDU). Er war wegen Abgeordnetenbestechung zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.