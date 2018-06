Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank muss einen Milliardenverlust verbuchen: Im dritten Quartal summierte sich das Minus auf 6,013 Milliarden Euro, wie das größte deutsche Kreditinstitut am Donnerstag in Frankfurt am Main bekanntgab. Die Deutsche Bank hatte mit einem Verlust nach Steuern von bis zu 6,2 Milliarden Euro gerechnet.

