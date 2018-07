New York (AFP) Der deutsche UN-Diplomat Martin Kobler soll Sondergesandter für Libyen werden. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon informierte den Sicherheitsrat am Mittwoch in einem Schreiben, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag, über seine Entscheidung. Bis Freitag können Einwände vorgebracht werden, andernfalls wird die Ernennung Koblers offiziell. Der 62-jährige Deutsche soll Bernardino León als Vermittler in Libyen nachfolgen, der Anfang des Monats einen Vorschlag für eine Einheitsregierung vorgelegt hatte. Jedoch kam umgehend aus beiden verfeindeten Parlamenten im Land harsche Kritik an dem Plan.

