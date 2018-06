Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat den Beschluss der EU-Staaten über die Rahmenbedingungen für neue Abgastests von Dieselfahrzeugen begrüßt. Der Minister nannte die Vereinbarung, wonach der Stickoxid-Ausstoß bei den künftigen Tests auf der Straße dauerhaft um die Hälfte über den im Labor gemessenen Werten liegen darf, ein "tragfähiges Ergebnis", wie ein Sprecher in der Nacht zu Donnerstag in Berlin mitteilte. Deutschland unterstütze die Weiterentwicklung von Abgastests seit Jahren, hieß es in der Erklärung weiter.

