Berlin (AFP) Angesichts der nahenden Winterkälte will der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Flüchtlinge und Obdachlose in leer stehenden Spekulanten-Wohnungen unterbringen. Gegen die Stimmen der CDU-Fraktion beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwochabend einen entsprechenden Antrag der Grünen. Demnach sollen Wohnungen, "die bekanntermaßen und in größerer Anzahl aus Spekulationsgründen leer stehen", beschlagnahmt werden können.

