Berlin (AFP) Vor der öffentlichen Anhörung zur Übernahme der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann durch Edeka bringen sich die Gegner des Zusammenschlusses in Stellung. Zu dem Termin am 16. November haben sich insgesamt 13 Parteien beiladen lassen, darunter Unternehmen und Gewerkschaften, wie die "Wirtschaftswoche" am Donnerstag unter Berufung auf Kreise des Bundeswirtschaftsministeriums berichtete. Vertreten sind demnach neben dem Edeka-Konkurrenten Rewe auch Vertreter von Kaufland, Coop, Norma und Markant.

