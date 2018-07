Berlin (AFP) Berlin profitiert überdurchschnittlich von der Arbeitsmigration junger Akademiker aus anderen EU-Staaten. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die Arbeitssenatorin Dilek Kolat (SPD) und Frankreichs Botschafter Philippe Etienne am Donnerstag in der französischen Botschaft vorstellten. Mit einem Akademiker-Anteil von 24,3 Prozent an den Zuwanderern insgesamt liege die Quote der Uni-Absolventen unter Berlins Einwanderern mehr als neun Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt, heißt es in der vom Senat in Auftrag gegebenen Studie des Forschungsinstituts minor.

