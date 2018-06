Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag politische Gespräche in China aufgenommen. Ministerpräsident Li Keqiang empfing Merkel mit militärischen Ehren in Peking und anschließend zum Gespräch, wie eine Sprecherin der Bundesregierung in Peking bestätigte. Bei dem Treffen vereinbarten beide Seiten demnach unter anderem den Verzicht auf Wirtschaftsspionage, zudem wurde über die Zivilgesellschaft und den Rechtsstaatsdialog gesprochen. Weitere Themen waren das geplante Investitionsabkommen zwischen der EU und China sowie die anstehende Klimakonferenz in Paris.

