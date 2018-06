Passau (AFP) Die Notquartiere für Flüchtlinge in Niederbayern sind nach Angaben der Bundespolizei derzeit "proppenvoll". Am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag habe es erneut einen so starken Andrang gegeben, dass inzwischen "alle zur Verfügung stehenden Unterkünfte komplett voll" sind, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Passau am Donnerstagmorgen. Insgesamt seien gut 6000 Menschen gekommen. Viele Flüchtlinge hätten wegen des Staus an den Grenzen mehrere Stunden im Freien bei nächtlicher Kälte verbringen müssen.

