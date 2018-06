Naumburg (AFP) Ein Polizist hat vor einer Spielhalle in Naumburg in Sachsen-Anhalt einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Dieser hatte zuvor eine Angestellte der Spielothek sowie zwei Beamte mit dem Messer angegriffen und verletzt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Naumburg sagte.

