Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich vorsichtig optimistisch gezeigt, dass der Syrien-Gipfel in Wien zu einer Lösung des blutigen Konflikts beitragen könnte. "Wenn es uns gelingt, erstmals nach fast fünf Jahren Bürgerkrieg alle Spieler und Mächte an einen Tisch zu bringen, wäre das ein kleiner Hoffnungsschimmer für eine Wende in Syrien", sagte Steinmeier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben). An dem Treffen nimmt erstmals auch der Iran teil.

