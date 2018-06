Düsseldorf (AFP) Eine große Vogelspinne hat am Mittwoch für Aufregung bei Bewohnern eines Hinterhofs in Düsseldorf gesorgt - und sich unter dem prüfenden Blick eines Experten schnell als völlig harmlos erwiesen. Eine besorgte Düsseldorferin hatte wegen des vor einer Garage sitzenden handtellergroßen Kriechtiers die Leitstelle alarmiert, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Die Wache schickte daraufhin ein Expertenteam zum Fundort im Stadtteil Oberbilk.

