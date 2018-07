Melun (AFP) Ein Gerichtsgebäude in Frankreich ist am Donnerstag Schauplatz eines dramatischen Angriffs geworden: In Melun bei Paris schoss ein Anwalt mehrfach auf den Vorsitzenden der dortigen Anwaltskammer, bevor er sich das Leben nahm. Der Angeschossene schwebte nach Behördenangaben in Lebensgefahr. Der 43-Jährige wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.