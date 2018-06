Bournemouth (SID) - Der gefallene englische Fußballstar Paul Gascoigne hat vor Gericht zugegeben, seine Ex-Freundin Amanda Thomas über einen Zeitraum von zwei Wochen belästigt zu haben. Einem Friedensrichter in Bournemouth berichtete der 48-Jährige am Donnerstag von beleidigenden Tweets, Textnachrichten und Anrufen. Dies berichtet die BBC.

Gascoigne, seit Jahren wegen seiner Alkoholprobleme in den Schlagzeilen, hat zudem in dieser Zeit auch einen Fotografen angegriffen und dessen Brille zerstört. Auch in diesem Punkt bekannt sich Gascoigne schuldig. "Gazza" hat in seiner 19-jährigen Fußballer-Karriere 57-mal für England gespielt.