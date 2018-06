Concepción (dpa) - Die U17-Nationalmannschaft ist bei der Fußballweltmeisterschaft in Chile im Achtelfinale ausgeschieden. Der deutsche Nachwuchs unterlag Kroatien mit 0:2 (0:1). Für die Kroaten trafen Kapitän Nikola Moro (18.) und in der Nachspielzeit Davor Lovren.

Die deutschen Spieler konnte nicht an ihre guten Leistungen aus den Gruppenspielen anknüpfen. Sie spielten vor allem in der ersten Halbzeit oft überhastet und planlos. In der zweiten Halbzeit kam die deutsche Mannschaft dann zu mehr Chancen. Die beste vergab Johannes Eggestein allein vor dem Tor. Danach brachten die Kroaten das Spiel geschickt über die Zeit.

Die deutsche Mannschaft von Trainer Christian Wück war vielversprechend in das Turnier gestartet, auch wenn sie den Gruppensieg knapp verpasst hatten.

Im zweiten Spiel des Tages besiegte Mali die Mannschaft aus Nordkorea mit 3:0.