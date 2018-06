Neu Delhi (AFP) Indiens Regierungschef Narendra Modi fordert gemeinsame Anstrengungen Indiens und Afrikas zur Reform der Vereinten Nationen. Sollten sich die UNO und andere internationale Organisationen nicht an die geänderten politischen und wirtschaftlichen Realitäten anpassen, "dann laufen sie Gefahr, bedeutungslos zu werden", sagte Modi am Donnerstag beim Indien-Afrika-Forum in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. Indien und Afrika müssten "mit einer Stimme sprechen", um mehr Einfluss in der UNO "und auch im Sicherheitsrat" zu erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.