Bagdad (AFP) Ungewöhnlich schwere Unwetter haben im Irak für Überschwemmungen und chaotische Verhältnisse gesorgt. Angesichts der schlechten Infrastruktur in der Hauptstadt Bagdad, die mit schätzungsweise mehr als acht Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt der arabischen Welt ist, wurden am Mittwochabend Straßen und Häuser überflutet. Es war der erste Sturm in der Region nach einem langen und heißen Sommer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.