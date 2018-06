New York (dpa) - Phil Collins (64) will nach ruhigeren Jahren wieder zurück ins Rampenlicht. "Ich bin nicht mehr offiziell im Ruhestand", sagte der britische Musiker ("Another Day in Paradise") dem Magazin "Rolling Stone". Demnach plant der frühere Genesis-Frontmann ein Soloalbum und will wieder auf Tour gehen.

"Meine Kinder sind jetzt 10 und 14 und sie wollen sehen, was ihr Dad macht", sagte Collins, der sich 2011 offiziell aus dem Musikgeschäft verabschiedet hatte. "Das Pferd ist raus aus dem Stall, und ich sitze in den Startlöchern."

Er hatte sich aus dem Showbusiness zurückgezogen, um sich seinen Söhnen zu widmen. Im Interview beschrieb der Sänger und Schlagzeuger auch die schwierige Zeit, nachdem seine Frau ihn verlassen hatte und mit den Kindern in die USA gezogen war. "Ich ging durch ein paar dunkle Phasen." Er habe zu viel getrunken, stundenlang ferngesehen, und sei daran fast gestorben. "Aber ich habe seit drei Jahren keinen Drink gehabt." Inzwischen wohnt Collins auch in den USA.

Er wolle etwa in einem Monat anfangen, neue Stücke aufzunehmen, sagte er. Unklar sei aber noch, wann er wieder auf Tour gehe. "Ich glaube nicht, dass ich eine sehr lange Tour will." Zu einem möglichen Comeback mit Genesis äußerte sich der Musiker zurückhaltend, erst wolle er es alleine probieren: "Ich liebe die Jungs. Ich würde nur zuerst gern das machen."

