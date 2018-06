Chitral (AFP) In der Erdbebenregion am Hindukusch warten frierende und hungrige Überlebende der Katastrophe zunehmend verzweifelt auf Hilfe. Die Vorräte würden knapp, sagte am Donnerstag Mohammed Bahadur, ein örtlicher Behördenvertreter im nordpakistanischen Darosch. "Wir haben normalerweise eigene Vorräte, aber die haben wir bereits während der Überschwemmungen (vor drei Monaten) verbraucht." Etwa 2500 Häuser seien komplett zerstört worden. "Wie sollen wir den Bedarf decken mit nur 70 Zelten?", fragte Bahadur.

