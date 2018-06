Kigali (AFP) In Ruanda haben die Abgeordneten der Nationalversammlung am Donnerstag einstimmig eine Verfassungsänderung verabschiedet, die Staatschef Paul Kagame ab 2017 eine dritte Amtszeit ermöglicht. Stimmen auch der Senat und später die Bevölkerung in einem Referendum zu, könnte Kagame theoretisch bis 2034 Präsident bleiben. Die Abgeordneten änderten den Artikel 101 der derzeit gültigen Verfassung aus dem Jahr 2003, wonach das Staatsoberhaupt nur für zwei Amtszeiten von jeweils sieben Jahren gewählt werden kann.

