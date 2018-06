Stockholm (AFP) In einem ungewöhnlich gelagerten Vaterschaftsstreit hat der Oberste Gerichtshof Schwedens einen 58-Jährigen am Donnerstag dazu verurteilt, dass er die Vaterschaft von 2012 geborenen Zwillingen anerkennen muss. Der Kläger ging durch alle Instanzen, weil er mit seiner damaligen Frau - von der er inzwischen geschieden ist - ausdrücklich und schriftlich vereinbart hatte, bei einer In-Vitro-Fertilisation solle nur eine befruchtete Eizelle eingepflanzt werden. Die Frau hielt sich nicht daran, log in der Klinik, ließ sich zwei befruchtete Eizellen einpflanzen und gebar im Dezember 2012 einen Jungen und ein Mädchen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.