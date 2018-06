Köln (SID) - Die topgesetzte Rumänin Simona Halep will beim WTA-Finale in Singapur den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Die letztjährige French-Open-Finalistin trifft im letzten Spiel der Roten Gruppe auf die noch sieglose Polin Agnieszka Radwanska. Nach zwei Siegen will die Russin Maria Scharapowa auch gegen US-Open-Siegerin Flavia Pennetta aus Italien ihre weiße Weste wahren und den Gruppensieg sicherstellen.

Die U17-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes stehen bei der WM in Chile vor einer schweren Aufgabe. Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück trifft um 21.00 Uhr im Achtelfinale auf die in den Gruppenspielen ungeschlagenen Kroaten. Das DFB-Team greift in Chile nach dem ersten WM-Titel einer deutschen Junioren-Auswahl seit der U20-WM 1981 in Australien.