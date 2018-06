Wien (AFP) Vor Beginn der internationalen Beratungen über eine Beendigung des Bürgerkriegs in Syrien trifft US-Außenminister John Kerry mit dem iranischen Außenminister Dschawad Sarif zusammen. Das Treffen zwerde am Nachmittag stattfinden, kündigte ein US-Diplomat am Donnerstag an. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete, auch ein Treffen zwischen Sarif und dem russischen Außenminister Sergej Iwanow sei geplant. Während Moskau und Teheran die syrische Staatsführung unterstützen, dringen die USA auf eine Ablösung von Machthaber Baschar al-Assad.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.