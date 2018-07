Daressalam (AFP) Der Kandidat der seit Jahrzehnten regierenden Partei der Revolution (CCM), John Pombe Magufuli, ist nach Angaben der Wahlkommission als Sieger aus der Präsidentenwahl in Tansania hervorgegangen. Auf Magufuli seien 58,5 Prozent der Stimmen entfallen, auf seinen wichtigsten Kontrahenten Edward Lowassa knapp 40 Prozent, teilte die Wahlkommission am Donnerstag in der Hauptstadt Daressalam mit.

