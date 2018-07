Wien (AFP) Die Schlüsselstaaten zur Beendigung des Kriegs in Syrien haben am Donnerstag in Wien internationale Beratungen aufgenommen, an denen erstmals auch der Iran beteiligt ist. Die Außenminister der USA, Russlands, Saudi-Arabiens und der Türkei kamen am Abend zusammen, bevor am Freitag die Runde um weitere Länder erweitert werden sollte. US-Außenminister John Kerry zeigte sich vorsichtig optimistisch.

