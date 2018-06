Washington (AFP) Das Wirtschaftswachstum in den USA hat sich im dritten Quartal verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe aufs Jahr hochgerechnet um 1,5 Prozent zugelegt, teilte das Handelsministerium in Washington am Donnerstag auf Grundlage einer ersten Schätzung mit. Von April bis Juni war das BIP noch um 3,9 Prozent gewachsen. Danach war eine Abkühlung allgemein erwartet worden.

